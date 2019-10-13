Гантер Байден оголосив про вихід з ради директорів китайської компанії BHR (Shanghai)

Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, вперше відповів на критику з боку президента Трампа щодо його роботи в Україні та Китаї.

Гантер Байден в опублікованій в неділю заяві сказав, що має намір 31 жовтня вийди з ради директорів китайської компанії, яка була об'єктом критики. Він не працюватиме в жодній іноземній компанії, як також не входитиме в правління іноземних компаній, допоки його батька не буде обрано президентом, йдеться у заяві. Син Байдена не отримав прибутку, працюючи в правлінні компанії BHR (Shanghai).

Адвокат Гантера Байдена відкинув, що його клієнт вчинив щось неправомірне. За його словами, поки Гантер Байден працював в енергетичній компанії в «Burisma», проти нього не висувались звинувачення у вчиненні неправомірних дій.

"Гантер займався цією бізнес діяльністю самостійно", - повідомив у заяві його адвокат Джордж Месірес. «Він не вважав за доцільне обговорювати свою діяльність з батьком, і він цього не робив. Гантер завжди розумів, що його батько цілком і однозначно керуватиметься лише американською політикою, незалежно від її впливу на професійні інтереси Гантера».