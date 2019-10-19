Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Вікно в Америку

Вікно в Америку. З прибиральника до завуча школи, історія українця.

Вікно в Америку. З прибиральника до завуча школи, історія українця.
Embed

No media source currently available

0:00 0:19:56 0:00
Direct link

- Від прибиральника в школі до заступника її директора, український іммігрант розповідає завдяки чому добився успіху в Америці. - Як українці Каліфорнії передають дітям свою мову та культуру - Хочете довше жити? Доведено, що ці тварини продовжують життя. Дізнайтесь чому ще американські компанії дозволяють приводити їх на роботу в офіс. - На цій фермі живуть свійські тварини з важкою долею, яким надзвичайно пощастило. ТЕЛЕ ЕФІР. Вікно в Америку. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 6:00, 9:30. Понеділок: UA: Крим. 21:45 UA: Культура 22:40

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG