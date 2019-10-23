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Залу, де має свідчити посадовиця Пентагону, заблокували конгресмени. Чого вони хочуть? Відео
1 годину тому
Остап Яриш
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1080p | 76,7MB
Конгрес США сьогодні нагадує Верховну Раду.
Залу, де має свідчити посадовиця Пентагону, заблокували конгресмени. Чого вони хочуть? Відео
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Республіканці пробували прорватись до зали, де мала свідчити чиновниця Пентагону Лора Купер, і заблокували її. Вони кажуть, що процес імпічменту непрозорий і вимагають його зробити відкритим.
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