Час-Тайм. Коли Україна отримає усю безпекову допомогу?

В ефірі Час-Тайм. Чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США, в якому висловили занепокоєння щодо недоотримання Україною безпекової допомоги у повному обсязі. Що сталося і коли чекати усієї допомоги? Прем’єр-міністр України у Лондоні підписує угоди із ЄІБ і ЄБРР. 900 млн євро підуть на відновлення українських доріг. Включення із Лондона. В Україні зводять музей Голодомору. Кошти на будівництво унікального музею збирають приватні жертводавці, зокрема і американські компанії, які працюють в Україні. Пиво з енергією сонця. Пивоварня у Колорадо повністю перейшла на відновлювальні джерела енергії.