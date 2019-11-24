Час-Тайм. Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Джуліані

В ефірі Час-Тайм. Порошенко: Руді Джуліані обіцяв допомогу підняти рівень співпраці між США та Україною. Тим часом в Україні набирає обертів кримінальне переслідування колишнього глави держави. Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що буде боротися на президентських виборах 2020. Голова комітету з розвідки Палати представників,осудив Джона Болтона, колишнього радника президента з питань нацбезпеки через відмову свідчити перед Конгресом. У суботу, українці та американці Вашингтона зібралися біля меморіалу Пам’яті жертв Голодомору.