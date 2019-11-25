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Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі - заява ООН. Відео

Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі - заява ООН. Відео
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Кожна третя жінка в світі протягом свого життя стає жертвою фізичного або сексуального насильства. Кожна друга вбита жінка у світі гине від рук її партнера або родича. Таку тривожну статистику наводить звіт ООН з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.

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Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі, - говориться в заяві ООН. Із закликом до країн об'єднатись для подолання цієї проблеми виступив і Державний департамент США.

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