Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі - заява ООН. Відео

Кожна третя жінка в світі протягом свого життя стає жертвою фізичного або сексуального насильства. Кожна друга вбита жінка у світі гине від рук її партнера або родича. Таку тривожну статистику наводить звіт ООН з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.