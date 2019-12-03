Верховна Рада України ухвалила закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань

Верховна Рада України ухвалила закон, який відкриває дорогу до зміни керівництва Державного бюро розслідувань та фактичного перезавантаження його роботи.

Закон передбачає зміни до процедури обрання керівника цього впливового правоохоронного органу. Директора ДБР обиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься із трьох висуванців Верховної Ради, трьох людей від Президента та трьох членів від Кабміну. При цьому урядова квота буде передана авторитетним міжнародним організаціям. Однак антикорупційні активісти звертають увагу, що попри присутність у комісії незалежних від влади представників, вони не матимуть вирішального голосу на рішення комісії.

Національне антикорупційне бюро України сьогодні оприлюднило інформацію, яка також кидає тінь на репутацію ДБР. Як повідомляє НАБУ, йдеться про затримання під час отримання хабаря людини з оточення керівника бюро Романа Труби.

Оглядачі не сумніваються, що президент підпише ухвалений Радою закон. Володимир Зеленський опублікував у мережі Фейсбук пост, який свідчить про його намір замінити нинішнє керівництво ДБР.

Попри те, що опозиційні партії в парламенті не голосували за закон "про перезавантаження ДБР", вони так само мають претензії до роботи цього правоохоронного органу. Опозиція звинувачувала нинішнього керівника бюро у залежності від офісу президента і виконанні замовлень щодо політично вмотивованих кримінальних переслідувань та відкриття і закриття кримінальних проваджень за вказівками впливових політиків та бізнесменів.

Українські ЗМІ також публікують записи розмов, які начебто таємно зроблені у кабінеті директора ДБР Романа Труби. Оприлюднені записи можуть свідчити про політичне втручання в роботу слідчих. Сам директор ДБР визнавав, що в його кабінеті було виявлено таємні пристрої для підслуховування. Проте ухилявся від прямої відповіді на прохання підтвердити аутентичність опублікованих у ЗМІ розмов.

В ухваленому сьогодні законі також містяться норми, що дозволять перевести до ДБР слідчих із спеціального підрозділу Генпрокуратури, який займався розслідуванням так званих справ Майдану. Саме цього вимагали активісти та адвокати постраждалих. На їхню думку, створення в ДБР нової групи без залучення знайомих із справами фахівців загрожувало багатомісячною зупинкою у розслідуванні.