Америка готує новий транш військової допомоги Україні, — міністр оборони США

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні. Про це на зустрічі із військовими посадовцями заявив глава міністерства Марк Еспер.

“Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції”, — сказав міністр.

На питання модератора, чи впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються довкола затримки військової допомоги Україні, Марк Еспер відповів заперечно.

“Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею".

Водночас Марк Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах:



"Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була “так”, тож ми підтримали надання такої допомоги”.

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