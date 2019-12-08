Міністр оборони США доручив проаналізувати перевірки іноземних військових після стрілянини на базі у Флориді

Міністр оборони США Марк Еспер заявив у неділю, що він дав вказівку збройним силам проаналізувати процедуру перевірки іноземних військовослужбовців після стрілянини на базі ВМС у Флориді, яка призвела до людських жертв.

Виступаючи на телеканалі Fox News в неділю, глава Пентагону сказав, що незабаром після вбивства трьох осіб на базі минулої п'ятниці він попросив провести аналіз «процедур перевірки щодо іноземних громадян, які прибувають в США».

ФБР повідомило, що стрільцем виявився 21-річний Мохаммед Альшамрані, лейтенант Королівських ВПС Саудівської Аравії, який був слухачем командного школи військово-морської авіації на базі ВМС в Пенсакола. ФБР мотиви дій Альшамрані не встановило. Загиблі також були слухачами льотної школи.

«Біль від трагічної події на базі в Пенсакола матиме довгостроковий вплив на наш заклад і співтовариство», - заявив командир бази капітан Тім Кінселла.

За повідомленнями влади, в результаті перестрілки вісім осіб отримали поранення.

Той, хто стріляв також був убитий в ході інциденту. За повідомленнями ЗМІ, кілька днів тому він влаштував вечірку, на якій показував гостям відео масових вбивств в США. Повідомляється, що принаймні один з його гостей знімав п'ятничну стрілянину на відео.

Кілька слухачів з Саудівської Аравії затримані для допиту. ФБР розслідує справу як акт тероризму. Зброя, яку використав стрілець, була придбана законно. Спецагентка ФБР Рейчел Рохас під час прес-конференції сказала, що ФБР припускає, що нападник діяв наодинці.