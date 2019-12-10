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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США рішення WADA щодо російських спортсменів вважають зам’яким

Студія Вашингтон. У США рішення WADA щодо російських спортсменів вважають зам’яким
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Студія Вашингтон. Вашингтон має доєднатися до Норманського формату і як Україна може використати увагу до неї у Вашингтоні для подолання корупція - про це Наталя Леонова розпитала сенатора. Антидопінгова агенція Сполучених Штатів вважає покарання для Росії від Світової антитидопінгтової агенції недостатнім. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка, серед іншого, закликає Росію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.

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