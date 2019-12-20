Час-Тайм. Чи зупинять санкції Північний потік-2?

В ефірі Час-Тайм. Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти компаній, задіяних у побудові "Північного потоку-2" та "Турецького потоку". Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі офіційно запросила президента Дональда Трампа звернутись до американців зі щорічною промовою "Про стан держави" четвертого лютого. А от сенатські слухання щодо імпічменту Трампа можуть розпочатись уже шестого січня. Кому з демократів вдасться схилити на свій бік цю категорію населення?