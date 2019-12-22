Проєвропейськими назвав американські санкції проти «Північного потоку-2» посол США в Німеччині

Посол США в Німеччині Річард Ґренелл повідомив, що багато європейських дипломатів подякували Вашингтону за рішення ввести санкції проти компаній, які беруть участь у проекті «Північний потік-2». Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«15 країн Європи, Європейська комісія та Європейський парламент, всі висловлювали занепокоєння цим проектом. Ми чули від наших європейських партнерів, що США повинні підтримати їх у їхніх зусиллях. Тому ці санкції є дуже про-європейським рішенням…Сьогодні весь день мене дякували європейські дипломати за це рішення», - сказав посол в інтерв’ю.

Він заявив, що рішення є частиною довготермінової політики США, яка має на меті забезпечити енергетичне різноманіття Європи.

«Це багаторічна політика США, яка ще проводилась адміністрацією Обами. Метою завжди було забезпечити різноманіття джерел енергії в Європі та переконатись, що жодна країна чи жодне джерело не отримає впливу на Європу за допомогою енергії», - сказав посол Ґренелл.

Він додав, що с самого початку Конгрес намагався розробити ці санкції якомога більш цільовими та навіть вузькими, з тим, щоб вони розповсюджувались лише на невелику частину проекту. Посол також висловив задоволення, що компанії, які беруть участь у проекті, вже почали з нього виходити.

Сенатор Тед Круз напередодні сказав, що санкції на меті приборкати агресію Путіна в Європі. На питання журналіста, чи це пов’язані речі, посол відповів:

«Це чудове питання до Теда Круза. Що ж до уряду США, йдеться про енергетичну безпеку Європи».