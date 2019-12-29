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Путін та Меркель обговорили по телефону Україну, Сирію та Лівію – прес-служба Кремля

  • Голос Америки
Путін та Меркель під час саміту G-20 в Осаці

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та Президент Путін підтвердили намір надалі підтримувати проект "Північний потік-2" під час телефонної розмови в неділю. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Лідери також відзначили прогрес на переговорах про продовження транзиту газу територією України після 1 січня 2020 року та дали позитивну оцінку обміну утриманими, що відбувся на Донбасі, йдеться в повідомленні.

Путін та Меркель також обговорили врегулювання криз в Лівії та Сирії.

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