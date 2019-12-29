Путін подякував Трампу за допомогу у боротьбі з тероризмом

Як повідомило агентство Reuters, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова, в ході якої президент РФ подякував президенту США за інформацію, яка допомогла запобігти терактам в Росії.

Про це повідомив також вебсайт Кремля, зазначивши, що інформація була передана по лінії спецслужб.

У повідомленні Кремля також зазначається, що лідери двох країн обговорили ряд питань, що становлять взаємний інтерес, і домовилися продовжувати двосторонню співпрацю в сфері боротьби з тероризмом.