Трамп у новорічну ніч закликав Меркель, Макрона та НАТО більше допомагати Україні

Дональд Трамп заявляє, що готовий до будь-якого сценарію у Сенаті в справі імпічменту, тому що впевнений у своїй невинуватості. Про це президент США сказав, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді.

«Мені все одно. Мене влаштує суд (у Сенаті – ред.). Тому що ми нічого поганого не зробили», - сказав президент Трамп.

«Справа імпічменту – це брехня. Це велика жирна брехня», - додав він.

Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою.

«Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція», - сказав Дональд Трамп.

Коментуючи справу імпічменту, Дональд Трамп закликав американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.

«Все, що вам треба зробити – прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа», - сказав Трамп.

Американський президент не поскупився на комплімент і для канцлерки Німеччини.

«Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?», - таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні.

Він також додав, що НАТО повинно допомагати більше Україні:

«Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні», - сказав президент Трамп.

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