Угруповання «Аль-Шабаб» заявило про напад на базу в Кенії, яку використовують американські військові

Сомалійське угрупування «Аль-Шабаб» заявило, що атакувало військову базу, яку використовують американські і кенійські військові.

Американське командування отримало попередні звіти про пошкодження обладнання, інфраструктури. Ситуація на місці залишається напруженою. Над військовою базою в прибережному місті Ламу на кордоні Кенії і Сомалі, де розміщуються кенійські і американські війська, було видно клуби чорного диму.

Окружний комісар Ламу Ірунґу Мачарія підтвердив факт нападу, зазначивши, що район атаки залишається у небезпеці.

«Між 4 і 5 годинами ранку сталася атака на цю військову базу. Наші офіцери вступили в бій з нападниками, і це тривало приблизно до 6 години. Наразі ситуація заспокоїлася, але район поки небезпечний для відвідування. Втім, обстановка нормалізувалась, і наші офіцери знаходяться на місці », - сказав він.

У заяві «Аль-Шабаб» говориться, що угруповання частково взяла табір під контроль, і що атака призвела до жертв. Кенійські військові заявили, що вони відбили атаку, і що четверо бойовиків були вбиті.

Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики «Аль-Шабаб» вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу. Угруповання «Аль-Шабаб» у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.