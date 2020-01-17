Прем'єр-міністр України Гончарук подав у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав Президенту України заяву про відставку. Про таке рішення керівник уряду написав у мережі Фейсбук.

"Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент", - написав Гончарук.

В Офісі Президента підтвердили, що отримали заяву пана Гончарука. Там сказали, що глава держави визначається, чи приймати відставку керівника Кабміну.

Про ймовірну відставку уряду в Україні заговорили після оприлюднених цього тижня розмов пана Гончарука із іншими членами уряду та представниками НБУ. Втім, заява керівника уряду пролунала досить несподівано. Ще напередодні він заявляв про спільну із Володимиром Зеленським поїздку на Всесвітній економічний форум в Давос 22-23 січня та записав відеозвернення, в якому говорив про намір залишитися на посаді.