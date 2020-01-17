Час-Тайм. Арсен Аваков запросив США до розслідування

В ефірі Час-Тайм. Міністр Аваков запропонував американській стороні доєднатися до розслідування щодо стеження за посолкою США Марі Йованович. Держсекретар Майк Помпео заявив, що "ніколи не чув" про можливе стеження за посолкою США в Україні Марі Йованови. Трюдо заявив, що уряд виплатить по 25 тисяч канадських доларів родинам громадян країни, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані. Брян Гук: санкції Сполучених Штатів - найжорсткіші в історії і вони здійснюють надзвичайний вплив на корумпований режим в Ірані.