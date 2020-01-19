Колишній спецпрокурор у справі імпічменту Клінтона захищатиме Трампа

Колишній спецпрокурор у справі про імпічмент 42-го президента США Білла Клінтона 73-річний Кеннет Старр захищатиме від імпічменту 45 президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Білого дому Стефані Ґрішам .

До складу команди юристів також увійдуть 59-річний Роберт Рей, який заступив Старра у 2000 році в Управлінні незалежного адвоката, та 81-річний адвокат Алан Дершовіц, серед клієнтів якого – голлівудський продюсер Харві Вайнстін, якого десятки жінок звинуватили у домаганнях, боксер Майк Тайсон, проти якого висували звинувачення у зґвалтуванні, та американський футболіст О. Джей Сімпсон, який звинувачувався у вбивстві дружини.

Очолять захист Трампа юрист Білого дому Пет Сіполоне і особистий адвокат Трампа Джей Секулоу. До них також приєднається колишня генпрокурор штату Флорида Пем Бонді, багаторічна особиста юристка президента Трампа Джейн Раскін та адвокат Ерік Гершманн, повідомила речниця Білого дому.

“Президент Трамп не зробив нічого поганого і певний, що його команда захистить його, його виборців та нашу демократію від цього безпідставного, незаконного імпічменту», - заявила Ґрішам.