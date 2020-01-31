Час-Тайм. День, коли робиться історія, – США, Велика Британія, Україна
Час-Тайм. Нам не байдуже: підсумки візиту Помпео в Україну. Доля президента Трампа ось-ось має вирішитися. Чого чекати у наступні кілька годин. Як воно – виходити з ЄС? Включення з Лондону. Сусіди закривають кордони з Китаєм: українець розповідає, як живе місто Ланьчжоу, де зафіксовано кількадесят випадків захворювання.
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Час-Тайм. Як США можуть допомогти Україні повернути Крим?
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Час-Тайм. Українська морська охорона отримала обладнання від США