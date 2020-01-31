Час-Тайм. День, коли робиться історія, – США, Велика Британія, Україна

Час-Тайм. Нам не байдуже: підсумки візиту Помпео в Україну. Доля президента Трампа ось-ось має вирішитися. Чого чекати у наступні кілька годин. Як воно – виходити з ЄС? Включення з Лондону. Сусіди закривають кордони з Китаєм: українець розповідає, як живе місто Ланьчжоу, де зафіксовано кількадесят випадків захворювання.