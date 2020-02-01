Вікно в Америку. Варениками з ананаса годують у Філадельфії.
- Вареники з ананаса – чим український шеф- кухар годує мешканців Філадельфії. - NOVA Ukraine – скільки тисяч доларів зібрала для України невелика група волонтерів у Кремнієвій долині. ВІКНО В АМЕРИКУ. ТЕЛЕ ЕФІР. 5-й канал. Субота 21:40, неділя 9:30. Понеділок. UA: Крим 21:45 UA: Культура 22:15.
Випуски
-
-
-
-
Січень 04, 2020
Вікно в Америку. Подорож Українською Америкою.
-
Грудень 28, 2019
Вікно в Америку. 2019-й історії які зігріють душу.
-
Грудень 21, 2019
Вікно в Америку. Найцікавіше зі світу бізнесу.