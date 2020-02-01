Вікно в Америку. Варениками з ананаса годують у Філадельфії.

- Вареники з ананаса – чим український шеф- кухар годує мешканців Філадельфії. - NOVA Ukraine – скільки тисяч доларів зібрала для України невелика група волонтерів у Кремнієвій долині. ВІКНО В АМЕРИКУ. ТЕЛЕ ЕФІР. 5-й канал. Субота 21:40, неділя 9:30. Понеділок. UA: Крим 21:45 UA: Культура 22:15.