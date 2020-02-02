У США підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом

У США зафіксовано восьмий випадок зараження коронавірусом. Речниця Центрів контролю та профілактики захворювань в США в електронному листі заявила, що пацієн(-ка) – особа, яка проживає в штаті Массачусеттс, яка повернулася з провінції Хубей.

Пентагон заявив, що Міністр оборони Марк Еспер задовільнив вимогу Міністерства охорони здоров’я виділити приміщення для осіб, які будуть поміщені у карантин після прибуття з провінції Хубей. Пентагон каже, що вже обрав чотири військових об’єкта для розміщення прибулих – два в Каліфорнії, один в Колорадо та один в Техасі. За транспортування та надання медичної допомоги відповідатиме Міністерство охорони здоров’я.

Раніше У США через коронавірус оголосили надзвичайну ситуацію у царині охорони здоров'я. Негромадянам США, які відвідали Китай, заборонено в'їжджати до країни. Також запроваджуються нові перевірки та карантин для громадян США, які повертаються з Китаю.

З 2-го лютого рейси з Китаю будуть спрямовані у сім аеропортів у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Сіетлі, Атланті, Гонолулу та Лос-Анджелесі.

На осіб, які прибувають до США, будуть накладені обмеження: громадяни США, які відвідали провінцію Хубей у попередні 14 днів, будуть поміщатись у карантин на період до 2-х тижнів; громадян США, які відвідали інші регіони Китаю, будуть обстежувати, і у разі, якщо у них не буде виявлено симптомів, їм буде дозволено дістатись своїх домівок, де в умовах домашнього карантину за ними спостерігатимуть місцеві органи охорони здоров'я протягом 2-х тижнів; іноземцям, які відвідували Китай протягом попередніх 2-х тижнів буде заборонено в'їзд до США.

Під дію цього обмеження не підпадають родичі громадян та резидентів США.