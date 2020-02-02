Китай поки не прийняв пропозицію США про допомогу з коронавірусом – Білий дім

Китай демонструє більшу прозорість у питанні щодо коронавірусу, ніж під час інших кризових ситуаціях в минулому, проте Пекін поки не прийняв пропозицію США про надання допомоги в боротьбі з епідемією, заявив у неділю радник Білого дому з національної безпеки Роберт О'Брайєн.

«Поки що китайська сторона, безсумнівно, демонструє більшу прозорість, ніж в кризових ситуаціях в минулому, і ми вдячні за це», - сказав О'Брайєн в програмі телеканалу CBS «Обличчям до нації» .

Він пояснив, що США запропонували направити в Китай американських медиків та інших фахівців у сфері охорони здоров'я. «Поки ми нічого не почули у відповідь від китайської сторони з приводу цих пропозицій, однак ми готові продовжити співпрацю», - додав радник Білого дому з національної безпеки. «У нас є величезний експертний досвід. Це непокоїть увесь світ.

У той час представники Центрів контролю та профілактики захворювань працюють у сусідньому Казахстані, щоб не допустити розповсюдження хвороби. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час свого візиту у Казахстан.

Китай повідомив у неділю, що кількість загиблих від вірусу в країні досягла 304 осіб, заражених – 14380 людей.