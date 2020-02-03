Час-Тайм. У США стартують вибори 2020

В ефірі Час-Тайм. За кілька годин американці віддадуть перші голоси на президентських виборах 2020. У штаті Айова починаються внутрішньопартійні вибори демократів - включення. У США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом. Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа. Іран відмовився розслідувати збиття літака МАУ спільно з Україною, через витік аудіорозмови диспетчера й пілота.