Студія Вашингтон. У США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом

Сьогодні в Студії Вашингтон. Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа. У понеділок зі штату Айова розпочалися внутрішньопартійні вибори демократичної партії, у результаті яких визначиться хто представлятиме партію на виборах 2020. У США зареєстрували вже 11-й підтверджений випадок зараження людини коронавірусом.