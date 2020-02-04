Студія Вашингтон. У США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом
Сьогодні в Студії Вашингтон. Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа. У понеділок зі штату Айова розпочалися внутрішньопартійні вибори демократичної партії, у результаті яких визначиться хто представлятиме партію на виборах 2020. У США зареєстрували вже 11-й підтверджений випадок зараження людини коронавірусом.
Випуски
-
Лютий 01, 2020
Студія Вашингтон. Підсумки візиту Помпео в Україну
-
Січень 31, 2020
Студія Вашингтон. Українка в Ухані про ситуацію в місті
-
Січень 30, 2020
Студія Вашингтон. Як американка намагається вибратись з Ухані
-
-
-