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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом

Студія Вашингтон. У США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом
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Сьогодні в Студії Вашингтон. Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа. У понеділок зі штату Айова розпочалися внутрішньопартійні вибори демократичної партії, у результаті яких визначиться хто представлятиме партію на виборах 2020. У США зареєстрували вже 11-й підтверджений випадок зараження людини коронавірусом.

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