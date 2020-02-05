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Час-Тайм. Промова президента Трампа «Про стан держави» - підсумки та реакції

Час-Тайм. Промова президента Трампа «Про стан держави» - підсумки та реакції
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В ефірі Час-Тайм. Підсумки промови президента США Дональда Трампа «Про стан держави» - основні тези, відповідь демократів. Чим завершується процес імпічменту, оголошеного Дональду Трампу - Мирослава Гонгадзе на прямому зв'язку з Сенату. Коронавірус: заборона на в’їзд до США людям, які відвідували Китай, викликала занепокоєння, зокрема, серед китайських студентів.

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