Час-Тайм. Промова президента Трампа «Про стан держави» - підсумки та реакції

В ефірі Час-Тайм. Підсумки промови президента США Дональда Трампа «Про стан держави» - основні тези, відповідь демократів. Чим завершується процес імпічменту, оголошеного Дональду Трампу - Мирослава Гонгадзе на прямому зв'язку з Сенату. Коронавірус: заборона на в’їзд до США людям, які відвідували Китай, викликала занепокоєння, зокрема, серед китайських студентів.