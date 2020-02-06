Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Підсумки перших партійних виборів демократів в штаті Айова

Студія Вашингтон. Підсумки перших партійних виборів демократів в штаті Айова
Embed

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Промова «Про стан держави»: про що говорив президент Дональд Трамп та як до його промови поставилилися політичні опоненти. Піт Бутеджич, колишній мер невеликого містечка Саус Бенд зі штату Індіана, перемагає на перших партійних виборах демократів, які пройшли в штаті Айова.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG