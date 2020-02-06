Студія Вашингтон. Підсумки перших партійних виборів демократів в штаті Айова
Сьогодні в Студії Вашингтон. Промова «Про стан держави»: про що говорив президент Дональд Трамп та як до його промови поставилилися політичні опоненти. Піт Бутеджич, колишній мер невеликого містечка Саус Бенд зі штату Індіана, перемагає на перших партійних виборах демократів, які пройшли в штаті Айова.
Випуски
-
-
-
Лютий 01, 2020
Студія Вашингтон. Підсумки візиту Помпео в Україну
-
Січень 31, 2020
Студія Вашингтон. Українка в Ухані про ситуацію в місті
-
Січень 30, 2020
Студія Вашингтон. Як американка намагається вибратись з Ухані
-