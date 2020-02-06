Студія Вашингтон. Підсумки перших партійних виборів демократів в штаті Айова

Сьогодні в Студії Вашингтон. Промова «Про стан держави»: про що говорив президент Дональд Трамп та як до його промови поставилилися політичні опоненти. Піт Бутеджич, колишній мер невеликого містечка Саус Бенд зі штату Індіана, перемагає на перших партійних виборах демократів, які пройшли в штаті Айова.