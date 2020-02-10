Час-Тайм. Яка допомога передбачена Україні у проекті бюджету США на 2021?
В ефірі Час-Тайм. Білий дім оголошує проект бюджету на 2021 рік - допомога Україні збережеться на рівні 2020. Мін’юст США перевіряє інформацію про Байденів, яку Джуліані привіз з України. У другого з українців на борту Diamond Princess виявили коронавірус. Що означає успіх на ірландських виборах партії Шинн Фейн? Оскар 2020: основні моменти, промови переможців.
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