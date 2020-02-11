Час-Тайм. Єрмак замість Богдана. Що це означатиме для стратегічного курсу України?

В ефірі Час-Тайм. Андрій Єрмак зайняв посаду голови адміністрації президента України. Що ці зміни можуть нести у питанні стратегічного курсу держави? Гість студії: Євген Глібовицький, стратег, директор компанії Pro.Mova. Виборча кампанія у США набирає обертів. Сьогодні у штаті Нью-Гемпшир проходять попередні вибори. Як студенти приймають участь у проведенні президентських дебатів у США.