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Час-Time

Час-Тайм. Єрмак замість Богдана. Що це означатиме для стратегічного курсу України?

Час-Тайм. Єрмак замість Богдана. Що це означатиме для стратегічного курсу України?
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В ефірі Час-Тайм. Андрій Єрмак зайняв посаду голови адміністрації президента України. Що ці зміни можуть нести у питанні стратегічного курсу держави? Гість студії: Євген Глібовицький, стратег, директор компанії Pro.Mova. Виборча кампанія у США набирає обертів. Сьогодні у штаті Нью-Гемпшир проходять попередні вибори. Як студенти приймають участь у проведенні президентських дебатів у США.

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