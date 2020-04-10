Час-Тайм. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в столиці США

Через пандемію американці продовжують масово втрачати роботу.
Як малі підприємці пристосовуються до нової економічної реальності? Місія: музиканти намагаються втримати людей вдома музикою. «Не будь сірником! Зупини пожежу!» - аніматори закликають громаду дотримуватись соціального дистанціювання.
Як малі підприємці пристосовуються до нової економічної реальності? Місія: музиканти намагаються втримати людей вдома музикою. «Не будь сірником! Зупини пожежу!» - аніматори закликають громаду дотримуватись соціального дистанціювання.
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