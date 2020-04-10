Час-Тайм. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в столиці США

В ефірі Час-Тайм. Вже цих вихідних кількість смертей від COVID-19 у США може сягнути піку - Інститут метрики та оцінки здоров’я. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в американській столиці. Постпред України в ООН розповів як українська місія працює в умовах карантину.