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Час-Тайм. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в столиці США

Час-Тайм. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в столиці США
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Час-Тайм. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в столиці США

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В ефірі Час-Тайм. Вже цих вихідних кількість смертей від COVID-19 у США може сягнути піку - Інститут метрики та оцінки здоров’я. Як працюють мобільні центри тестування на коронавірус в американській столиці. Постпред України в ООН розповів як українська місія працює в умовах карантину.

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