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Вікно в Америку

Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.

Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.
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Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.

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- А чи їли ви коли небудь вареники з…. ананаса? Подивіться, що ще смачненького у Козацькому меню українського ресторану в Філадельфії. - Понад пів мільйона доларів, шістдесят тон гуманітарної допомоги для України. Як невелика група волонтерів у Кремнієвій долині допомагає Україні. Вікно в Америку. Повторення за січень 2020 року.

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