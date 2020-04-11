Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.
- А чи їли ви коли небудь вареники з…. ананаса? Подивіться, що ще смачненького у Козацькому меню українського ресторану в Філадельфії. - Понад пів мільйона доларів, шістдесят тон гуманітарної допомоги для України. Як невелика група волонтерів у Кремнієвій долині допомагає Україні. Вікно в Америку. Повторення за січень 2020 року.
Випуски
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Квітень 04, 2020
Вікно в Америку. Як крихітна Чихуахуа врятувала велетня
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Березень 28, 2020
Вікно в Америку. Українській штучний інтелект у Кремнієвій долині.
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Березень 21, 2020
Вікно в Америку. Навіщо цей американець рятує свійських тварин.
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Березень 14, 2020
Вікно в Америку. Як вберегти літніх від коронавірус
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Березень 07, 2020
Вікно в Америку. Біологічний друк органів людського тіла.
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