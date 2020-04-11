Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.

- А чи їли ви коли небудь вареники з…. ананаса? Подивіться, що ще смачненького у Козацькому меню українського ресторану в Філадельфії. - Понад пів мільйона доларів, шістдесят тон гуманітарної допомоги для України. Як невелика група волонтерів у Кремнієвій долині допомагає Україні. Вікно в Америку. Повторення за січень 2020 року.