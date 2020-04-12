Бориса Джонсона виписали з лікарні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вийшов з лікарні, де він перебував з діагнозом коронавірусу. Втім, згідно з офіційною заявою офісу прем’єра, він не повернеться негайно до роботи. Джонсон продовжуватиме лікування у своїй резиденції.

«Я навіть не можу висловити, наскільки я їм вдячний, я завдячую їм своїм життям», - подякував прем’єр персонал Національної служби охорони здоров’я у своєму першому публічному зверненні після хвороби.

Джонсон потрапив до лікарні тиждень тому, через десять днів після того, як у нього знайшли коронавірус. Відтак, кілька днів він перебував у відділенні реанімації через погіршення стану.

Поки Джонсон одужує, його обов’язки виконує міністр закордонних справ Домінік Рааб. Офіс прем’єра привітав вірян з Великоднем, але нагадав, що церкви залишатимуться зачиненими.

Дивіться також: Льотчики ВПС США пролетіли над Лас-Вегасом на знак солідарності з медиками, які ведуть боротьбу з коронавірусом