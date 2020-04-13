Час-Тайм. Чи змінюється позиція України на переговорах в Мінську? - Кулеба
В ефірі Час-Тайм. Екстремальна погода ще більше ускладнила життя мільйонів американців. Чи змінюється позиція України на переговорах в Мінську? - Дмитро Кулеба на конференції Атлантичної ради. Як у Нью-Йорку боролись з іспанським грипом? Як працює телемедицина у США. Великдень в умовах карантину: як святкували американці.
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Квітень 06, 2020
Час-Тайм. Як діагностують COVID-19 в Колорадо. Досвід українки
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