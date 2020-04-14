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Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео

Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео
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Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео

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Коли час відкривати Америку?

Президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли країна може почати знімати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

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