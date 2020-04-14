Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Мови
Learning English
Пошук
Пошук
Інтернет ТБ
Головна
Відеосюжети
Актуально
Світ
США
Україна
Діаспора
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Історії успіху українців
Телепрограми
Час-Time
Вікно в Америку
Студія Вашингтон
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
США: вибори 2020
Українці в США
Блоги
Подкаст
Коронавірус
Login / Register
Більше
Learning English
Останній випуск
Більше ТБ
ЧАС-TIME
СТУДИЯ ВАШИНГТОН
ВІКНО В АМЕРИКУ
ПРАЙМ ТАЙМ
Пошук
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Попередній
Наступний
Live
Актуально
Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео
3 годин тому
Юлія Ярмоленко
Костянтин Голубчик
Встановіть Adobe Flash Player
Embed
Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:03:19
0:00
Direct link
270p | 9,1MB
360p | 12,3MB
404p | 15,9MB
720p | 51,0MB
1080p | 59,8MB
Коли час відкривати Америку?
Коли виходити з карантину? Погляди президента США та губернаторів різних штатів. Відео
Показати коментарі
Президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли країна може почати знімати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.
Facebook Forum
Телевізійні Програми
Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum