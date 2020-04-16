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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Спецрейс з України до США - деталі

Студія Вашингтон. Спецрейс з України до США - деталі
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Студія Вашингтон. Спецрейс з України до США - деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Дональд Трамп оголосив що США зупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я. Державний департамент США організував спеціальний чартерний рейс для громадян США та їх родин для повернення додому з України. У середу літак відправився з Борисполя.

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