Студія Вашингтон. Спецрейс з України до США - деталі
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Дональд Трамп оголосив що США зупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я. Державний департамент США організував спеціальний чартерний рейс для громадян США та їх родин для повернення додому з України. У середу літак відправився з Борисполя.
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