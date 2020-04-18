Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині
Студія Вашингтон. А виділить понад $9 млн Україні. Aмериканка, яка від нудьги та з цікавості на карантині згадала як свекруха малювала писанки і сама вирішила спробувати це зробити. Як у США будуть зніматися карантинні обмеження. Державний департамент США виділить понад $9 млн Україні.
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