Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині

Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині
Embed
Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині

No media source currently available

0:00 0:05:04 0:00
Direct link

Студія Вашингтон. А виділить понад $9 млн Україні. Aмериканка, яка від нудьги та з цікавості на карантині згадала як свекруха малювала писанки і сама вирішила спробувати це зробити. Як у США будуть зніматися карантинні обмеження. Державний департамент США виділить понад $9 млн Україні.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG