Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині

Студія Вашингтон. А виділить понад $9 млн Україні. Aмериканка, яка від нудьги та з цікавості на карантині згадала як свекруха малювала писанки і сама вирішила спробувати це зробити. Як у США будуть зніматися карантинні обмеження. Державний департамент США виділить понад $9 млн Україні.