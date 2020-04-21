Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?
В ефірі Час-Тайм. Що відбувається на ринку нафти? Як пандемія COVID-19 впливає на конфлікт на Донбасі? В Нью-Йорку рівень інфікування і кількість смертей за добу продовжує зменшуватися. Мешканці Нью-Йорка – про те, як змінилося їхнє життя за останні кілька тижнів. Як поєднувати роботу, домогосподарство та навчання дітей під час пандемії - досвід жінок у штаті Вірджинія.
Випуски
-
Квітень 20, 2020
Час-Тайм. Чи загрожують пожежі сховищам у Чорнобилі?
-
Квітень 17, 2020
Час-Тайм. CША виділили Україні нову допомогу – деталі
-
Квітень 16, 2020
Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом
-
Квітень 15, 2020
Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції
-
Квітень 14, 2020
Час-Тайм. Що у США кажуть про лісові пожежі у Чорнобилі
-
Facebook Forum