Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?

В ефірі Час-Тайм. Що відбувається на ринку нафти? Як пандемія COVID-19 впливає на конфлікт на Донбасі? В Нью-Йорку рівень інфікування і кількість смертей за добу продовжує зменшуватися. Мешканці Нью-Йорка – про те, як змінилося їхнє життя за останні кілька тижнів. Як поєднувати роботу, домогосподарство та навчання дітей під час пандемії - досвід жінок у штаті Вірджинія.