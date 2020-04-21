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Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?

Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?
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Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?

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В ефірі Час-Тайм. Що відбувається на ринку нафти? Як пандемія COVID-19 впливає на конфлікт на Донбасі? В Нью-Йорку рівень інфікування і кількість смертей за добу продовжує зменшуватися. Мешканці Нью-Йорка – про те, як змінилося їхнє життя за останні кілька тижнів. Як поєднувати роботу, домогосподарство та навчання дітей під час пандемії - досвід жінок у штаті Вірджинія.

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