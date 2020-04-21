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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Робота, домогосподарство та навчання дітей на карантині – досвід жінок у США

Студія Вашингтон. Робота, домогосподарство та навчання дітей на карантині – досвід жінок у США
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Студія Вашингтон. Робота, домогосподарство та навчання дітей на карантині – досвід жінок у США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Огляд ситуації з коронавірусом у США. Як поєднувати роботу, домогосподарство та навчання дітей під час пандемії? Жінки у штаті Вірджинія діляться своїм досвідом.

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