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Час-Тайм. Чи готові США виходити з карантину?

Час-Тайм. Чи готові США виходити з карантину?
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Час-Тайм. Чи готові США виходити з карантину?

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Чи готові США виходити з карантину? Хто може піти у парі з Байденом на виборах? Як ньюйоркці, у ці складні часи, намагаються прогодувати себе? З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю. Через пандемію батьки намагаються знайти баланс між роботою з дому та он-лайн навчанням дітей.

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