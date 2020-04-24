Час-Тайм. Чи готові США виходити з карантину?
Чи готові США виходити з карантину? Хто може піти у парі з Байденом на виборах? Як ньюйоркці, у ці складні часи, намагаються прогодувати себе? З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю. Через пандемію батьки намагаються знайти баланс між роботою з дому та он-лайн навчанням дітей.
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Квітень 21, 2020
Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?
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Час-Тайм. CША виділили Україні нову допомогу – деталі
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