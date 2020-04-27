Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як масове тестування на антитіла може допомогти подолати COVID-19?

Студія Вашингтон. Як масове тестування на антитіла може допомогти подолати COVID-19?
Embed
Студія Вашингтон. Як масове тестування на антитіла може допомогти подолати COVID-19?

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Експерти кажуть: щоб ефективно протидіяти COVID-19, тестування має стати справді масовим та доступним. Як тестування дозволяє науковцям краще зрозуміти, як і де спалахує хвороба? Деякі штати вже з цього тижня почали поступово послаблювати карантин, а інші продовжили обмеження до 15 травня.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG