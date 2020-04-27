Студія Вашингтон. Як масове тестування на антитіла може допомогти подолати COVID-19?
Експерти кажуть: щоб ефективно протидіяти COVID-19, тестування має стати справді масовим та доступним. Як тестування дозволяє науковцям краще зрозуміти, як і де спалахує хвороба? Деякі штати вже з цього тижня почали поступово послаблювати карантин, а інші продовжили обмеження до 15 травня.
Випуски
-
Квітень 25, 2020
Студія Вашингтон. З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю
-
-
-
-
Квітень 21, 2020
Студія Вашингтон. Як США готуються поступово виходити з карантину?
-
Квітень 18, 2020
Студія Вашингтон. Американка зайнялася писанкарством на карантині
Facebook Forum