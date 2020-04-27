Час-Тайм. Чому деякі штати почали поступово послаблювати карантин?
В ефірі Час-Тайм. Деякі штати вже з цього тижня почали поступово послаблювати карантин, а інші продовжили обмеження до 15 травня. Борис Джонсон вийшов на роботу після хвороби і застеріг не послаблювати карантинні заходи в країні занадто рано. Чому масове тестування на антитіла може стати ключем до подолання COVID-19? У Лос-Анджелесі волонтери закуповують продукти для вразливої до вірусу частини населення і доcтавляють до будинків. Як Американський Дім у Києві працює під час карантину.
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