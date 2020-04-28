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720p | 76,1MB
1080p | 97,3MB
Студія Вашингтон
Випуски
Квітень 27, 2020
Студія Вашингтон. Як масове тестування на антитіла може допомогти подолати COVID-19?
Квітень 25, 2020
Студія Вашингтон. З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю
Квітень 24, 2020
Студія Вашингтон. Як американці допомагають один одному пережити складні часи
Квітень 22, 2020
Студія Вашингтон. День Землі. Як карантин впливає на навколишнє середовище
Квітень 22, 2020
Студія Вашингтон. Робота, домогосподарство та навчання дітей на карантині – досвід жінок у США
Квітень 21, 2020
Студія Вашингтон. Як США готуються поступово виходити з карантину?
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