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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими

Студія Вашингтон. Трамп наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими
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Студія Вашингтон. Трамп наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Дональд Трамп застосував закон Про оборонну промисловість і наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19. Американська економіка скоротилася у першому кварталі цього року на майже 5%. Економісти розповіли, що чекає на українську економіку.

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