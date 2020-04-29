Студія Вашингтон. Трамп наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Дональд Трамп застосував закон Про оборонну промисловість і наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19. Американська економіка скоротилася у першому кварталі цього року на майже 5%. Економісти розповіли, що чекає на українську економіку.
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Квітень 25, 2020
Студія Вашингтон. З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю
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