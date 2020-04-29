Студія Вашингтон. Трамп наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Дональд Трамп застосував закон Про оборонну промисловість і наказав приватним м’ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19. Американська економіка скоротилася у першому кварталі цього року на майже 5%. Економісти розповіли, що чекає на українську економіку.