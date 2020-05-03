Помпео: Китай зробив все, щоб світ не дізнався про коронавірус вчасно

Державний секретар США Майк Помпео заявив у неділю, що китайський уряд зробив все можливе, щоб запевнитись, «щоб світ не дізнався вчасно» про коронавірус, який переріс у пандемію.

В інтерв’ю на каналі ABC Помпео сказав що комуністична партія Китаю провела «класичну кампанію з дезінформації», придушивши голоси медпрацівників та відсторонивши журналістів для того, щоб обмежити розповсюдження інформації про коронавірус. Він додав, що ці дії створили величезну загрозу та зашкодили сотням тисяч людей у всьому світі. Він додав, що уряд США має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї справи.

Крім того, Держсекретар заявив, що є «багато доказів» що вірус походить з лабораторії в Ухані.

Адміністрація Трампа звинувачує Китай у зволіканні із реакцією на спалах коронавірусу. Повідомлення з Китаю вказують на те, що лікарі, які попереджали про спалах коронавірусу, були покарані. Минулого місяця Китай видворив з країни журналістів низки провідних американський видань як то The New YorkTimes, The Washington Post та The Wall Street Journal.