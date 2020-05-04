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Час-Тайм. Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні

Час-Тайм. Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні
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Час-Тайм. Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні

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Президент Трамп озвучив збільшені прогнози смертності від COVID-19 у США. Кіт Дейтон, кандидат на посаду посла США в Україні: що про нього відомо. Чи стали українські ЗМІ вільнішими?

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Близько сотні далекобійників приїхали до Вашингтона, аби вимагати кращих умов праці. Як американські військові вшанували боротьбу медиків із коронавірусом.

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