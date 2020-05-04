Близько сотні далекобійників приїхали до Вашингтона, аби вимагати кращих умов праці. Як американські військові вшанували боротьбу медиків із коронавірусом.
Час-Тайм. Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні
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Травень 01, 2020
Час-Тайм. 150 мільйонів доларів Україні виділить Світовий Банк
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Квітень 29, 2020
Час-Тайм. Економісти розповіли, що чекає на українську економіку
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Квітень 27, 2020
Час-Тайм. Чому деякі штати почали поступово послаблювати карантин?
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Квітень 24, 2020
Час-Тайм. Чи готові США виходити з карантину?
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