Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні. Відео

Що у Вашингтоні кажуть про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні? Сенатор Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті.