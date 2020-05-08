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Час-Тайм. 8 травня. Росію закликають не перекручувати історію

Час-Тайм. 8 травня. Росію закликають не перекручувати історію
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Час-Тайм. 8 травня. Росію закликають не перекручувати історію

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Рівень безробіття у США сягнув рекордної з часів Великої Депресії позначки – майже 15%. Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України є залізною - Помпео. 75 років тому, 8 травня 1945 року, у передмісті Берліна союзники прийняли фінальний акт про капітуляцію нацистської Німеччини.

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