Час-Тайм. 8 травня. Росію закликають не перекручувати історію

Рівень безробіття у США сягнув рекордної з часів Великої Депресії позначки – майже 15%. Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України є залізною - Помпео. 75 років тому, 8 травня 1945 року, у передмісті Берліна союзники прийняли фінальний акт про капітуляцію нацистської Німеччини.