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Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу

Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу
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Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу

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В ефірі Час-Тайм. До кінця тижня майже всі штати США розпочнуть послаблення карантину. Як Америка відкриває економіку? Українська медична компанія Біофарма долучилася до світової ініціативи розробки ліків від Ковід-19.

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