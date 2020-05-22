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Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді місцевих українців. Відео

Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді місцевих українців. Відео
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Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді місцевих українців. Відео

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США повільно виходять з карантину.

Проте в епіцентрі спалаху коронавірусу – в Нью-Йорку та передмістях – навіть незважаючи зменшення кількості захворювань, влада не поспішає знімати обмеження.

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