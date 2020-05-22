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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам

Студія Вашингтон. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам
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Студія Вашингтон. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам

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США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Група сенаторів-демократів закликає Білий Дім готувати країну до подвійної вірусної загрози восени: нової хвилі коронавірусу і сезону грипу. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам.

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