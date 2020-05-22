Студія Вашингтон. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам
США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Група сенаторів-демократів закликає Білий Дім готувати країну до подвійної вірусної загрози восени: нової хвилі коронавірусу і сезону грипу. Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам.
Випуски
-
-
-
Травень 20, 2020
Студія Вашингтон. Президент Трамп висунув ультиматум ВООЗ
-
-
Травень 16, 2020
Студія Вашингтон. Американська військова допомога прибула до України
-
Травень 15, 2020
Студія Вашингтон. Як Америка відкриває економіку?
Facebook Forum